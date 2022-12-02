В Кузбассе режим «черного неба» продлили до 5 декабря

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе вновь продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Предупреждение опубликовано на сайте министерства природных ресурсов и экологии.

Режим «черного неба» будет действовать до 18.00 понедельника, 5 декабря. Напомним, что он был объявлен в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске еще 25 ноября и с тех пор несколько раз продлялся.

На время НМУ предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а жителям - не заниматься спортом на открытом воздухе, не проветривать квартиры. Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, что значит режим неблагоприятных метеоусловий и как защитить себя.