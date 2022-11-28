В Кузбассе объявили режим «черного неба»: разбираемся, что это означает

Режим «черного неба» вводят для того, чтобы промышленные предприятия снизили выбросы в атмосферу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Режим «черного неба» (или официально - режим неблагоприятных метеоусловий) стал привычным делом для кузбассовцев. Обычно его объявляют зимой, в морозные дни. Так и сейчас: с наступлением холодов в четырех территориях региона ввели режим НМУ. Разбираемся, что это значит и можно ли как-то защититься от вредных выбросов.

Обычно режим НМУ вводится в связи с погодными условиями: повышением атмосферного давления и морозной безветренной погодой. В такие дни вредные выбросы от предприятий, автомобильные выхлопы и дым рассеиваются хуже и начинают накапливаться в приземном слое атмосферы. Отсюда появляется смог, а также неприятный, едкий запаха воздуха.

Длиться «черное небо» может несколько дней, а то и недель. Сейчас режим НМУ был объявлен в Кузбассе в пятницу, 25 ноября. Официально он введен только в четырех территориях - Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске - это связано с тем, что только в этих муниципалитетах есть посты, которые собирают данные о состоянии воздуха. В понедельник режим «черного неба» продлили в Кемерове до 18.00 29 ноября, в Новокузнецке, Новокузнецком муниципальном округе и Прокопьевске - до 2 декабря.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, в период НМУ проводится лабораторный контроль за качеством воздуха по 17 загрязняющим веществам в жилой застройке Кемерова, Новокузнецка и на границе санитарно-защитной зоны промышленных узлов. Информация о загрязнении направляется в администрации городов, Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора - для обнаружения источника загрязнения и принятия мер.

Режим «черного неба» вводят для того, чтобы промышленные предприятия снизили выбросы в атмосферу, а также предупредить людей. На время НМУ жителям области рекомендовано без лишней надобности не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах. Людям, страдающим серьезными заболеваниями легких и сердца, нужно проконсультироваться с врачом по поводу использования лекарств в период НМУ. Кроме того, автомобилистам рекомендуется поменьше ездить на личном транспорте.

В начале недели погода будет по-прежнему морозной и безветренной. Фото: Олег УКЛАДОВ

Поскольку режим «черного неба» непосредственно связан с погодными условиями, то в ближайшие дни заметных улучшений в регионе не предвидится. По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в начале недели погода будет по-прежнему морозной и безветренной.

Так, во вторник, 29 ноября, ночью столбики термометров будут показывать -24... -29, местами -30... -35 градусов, днем -17... -22, местами до -27. Ветер прогнозируется переменный 2-7 метров в секунду. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, дым, дымка. На дорогах гололедица.

В среду, 30 ноября, ночью будет чуть холодней: -25... -30, местами до -35 градусов, днем, как и во вторник, -17... -22, местами до -27. Ветер снова будет переменный 2-7 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

В первый день зимы, 1 декабря, ночные температуры составят -25... -30, местами до -35 градусов, дневные -17... -22, местами до -27. Ветер будет северо-восточный 2-7 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.