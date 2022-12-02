В Кузбассе наградили работников банковской сферы

Фото: пресс-служба АПК

В пятницу, 2 декабря, в администрации регионального правительства прошел торжественный прием в честь Дня банковского работника России.

На сегодняшний день в Кузбассе работают более 40 банков, и среди них 12, входящих в перечень системно значимых. В банковском секторе региона трудится около 9,4 тысячи сотрудников.

- Особая роль банковской системы состоит в обеспечении экономического роста Кузбасса, в расширении возможностей предприятий по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и приумножении сбережений наших людей. Хочу поблагодарить вас за то, что оказываете финансовую помощь людям, попавшим в сложные ситуации. Ваша поддержка бесценна - это много значит для наших жителей и для участников СВО, - отметил в своем поздравлении глава региона Сергей Цивилев.

Сегодня в Кузбассе через банки реализуются федеральные антикризисные меры поддержки, в том числе программы, стимулирующие кредитование бизнеса на оборотные и инвестиционные цели, льготные кредиты для инновационных малых и средних предприятий, сельхозпроизводителей, системообразующих организаций, отраслей IT. Действуют государственные льготные ипотечные программы и кредитные каникулы для граждан и бизнеса. Также эти финансовые учреждения ведут социально-значимую спонсорскую и благотворительную деятельность.

Губернатор наградил областными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами банковских работников, внесших значительный вклад в развитие финансового рынка региона.