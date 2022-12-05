В Кемерове еще на сутки продлили режим «черного неба»

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В Кемерове режим неблагоприятных метеоусловий продлили еще на сутки. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Согласно опубликованным данным, режим «черного неба» будет действовать в областной столице до 18:00 вторника, 6 декабря. Предприятиям рекомендовано уменьшить выбросы в атмосферу.

Напомним, что режим НМУ был объявлен 25 ноября в четырех территориях Кузбасса. Его несколько раз продляли, в последний раз - до вечера 5 декаря.