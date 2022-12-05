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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 11:05

Арест бывшего председателя правительства Кузбасса отложили на два дня

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Центральный районный суд Кемерова / ВКонтакте

Фото: Центральный районный суд Кемерова / ВКонтакте

Центральный районный суд Кемерова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе правительства Кузбасса Вячеславу Телегину. Об этом сообщили в суде.

Заседание по разрешению ходатайства следователя об избрании Вячеславу Телегину меры пресечения в виде заключения под стражу должно было состояться сегодня днем. Однако вечером на сайте суда появилась информация, что заседание перенесено на 7 декабря. Уточняется, что срок задержания обвиняемого продлен до 72-х часов.

Ранее «Комсомолка» писала, что экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин был задержан силовиками.