Губернатор Кузбасса наградил сотрудников и учащихся Кемеровского кадетского училища

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Глава региона отметил, что это учебное заведение - гордость России и пример патриотического воспитания молодежи.

Училище было создано по распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 года. Оно считается инновационным образовательным учреждением, цель которого - подготовка всесторонне образованных и патриотично настроенных молодых людей, ориентированных на государственную и военную службу. Рассчитано на 840 обучающихся.

- Наше училище является гордостью не только Кузбасса, но и всей России. Мы внедряем во все образовательные организации региона программу патриотического воспитания, которая является основной в Кемеровском президентском кадетском училище. Наши кадеты подают пример по сохранению исторической памяти для молодежи, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор наградил 16 преподавателей и педагогов медалями «За служение Кузбассу». Он особо отметил коллектив военного оркестра под руководством Анатолия Кашеварова и знаменную группу из кадетов и офицеров училища. Благодарностью губернатора за патриотизм и активное участие в организации и проведении торжественного открытия Мемориала Воину-Освободителю, а также Всероссийского слета студенческих отрядов отмечены 16 артистов и сотрудников оркестра и 30 кадетов.

Также на память от Сергея Цивилева кадетам подарили книги «Кузбасс - России кладовая» и «Кузбасс в документальных памятниках».