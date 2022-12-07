Энергетики объяснили массовое отключение света в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Александр Подгорчук

Отключение электричества в десятках домов в Кемерове вечером 6 декабря произошло из-за сбоя в работе распределительной сети. Об этом сообщили в СКЭК.

В 19:58 электроэнергия перестала поступать от подстанции «Мирная» (МРСК Сибири). От электроснабжения оказались отключены три распределительных пункта, которые питают потребителей в Центральном и Ленинском районе. Под отключения в основном попали жители проспекта Ленина (от цирка до проспекта Химиков). Специалисты быстро восстановили электроснабжение. По данным энергетиков, света в жилых домах не было 18 минут.