В Кузбассе заболеваемость ОРВИ на 25% превысила эпидпорог

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. В период с 28 ноября по 5 декабря в больницы с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 19,7 тысяч человек – на три тысячи больше, чем неделей ранее.

По данным Роспотребнадзора Кузбасса, заболеваемость ОРВИ на 25,1% выше эпидемического порога.

За неделю в лабораториях специалисты исследовали клинический материал от 661 больного ОРВИ. Причина заболевания была установлена 82 случаях. У 68 человек были обнаружены вирусы гриппа А и вирусы гриппа В.