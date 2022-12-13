В Кузбассе почти вдвое увеличилась нагрузка на врачей в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом почти вдвое увеличилась нагрузка на бригады скорой помощи, а также на медиков, работающих в поликлиниках. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что распорядился срочно предпринять все необходимые меры для оказания своевременной помощи пациентам и усилить меры инфекционной безопасности. По его словам, на данный момент в поликлиниках уже продлено время работы «красных зон», а также увеличен коечный фонд для детей и взрослых с ОРВИ и гриппом (пока половина его свободна).

Министр здравоохранения считает, что особое внимание в медучреждениях должно быть уделено навигации, чтобы разделить потоки здоровых и больных пациентов. Кроме того, он распорядился рассмотреть возможность увеличить площадь «красных зон» и контролировать, чтобы пациенты в очередях к врачу не стояли, а сидели.

Напомним, что на данный момент заболеваемость ОРВИ в Кузбассе на 25,1% выше эпидемического порога. В регионе регистрируются больные гриппом – выявлены вирусы гриппа А и В.