В Кемерове из-за пожара перекрыли дорогу на выезд из города

Сотрудники ГИБДД отправляют практически все автомобили в объезд. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Причиной стал ночной пожар в доме престарелых на улице Таврической. Об этом сообщает наш корреспондент, находящийся на месте события.

Сотрудники ГИБДД отправляют практически все автомобили в объезд по улице Инской, проезд разрешается только большегрузам и пассажирским автобусам.

Напомним, что пожар в доме престарелых начался около двух часов ночи. Общая площадь распространения огня составила 180 квадратных метров. Известно, что погибли не менее 20 человек, шесть постояльцев пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии с ожогами.