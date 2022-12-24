МЧС добивалось проведения проверок в сгоревшем доме престарелых в Кемерове

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В социальный приют, который сгорел в Кемерове минувшей ночью, в начале декабря приходил с проверкой сотрудник Госпожнадзора, однако не смог попасть внутрь. Об этом сообщили в МЧС России.

О ночлежке для бездомных пожилых людей, которая работала в частном секторе в Заводском районе, сотрудники ведомства узнали еще год назад - в конце декабря 2021 года. Сообщается, что МЧС добивалось проведения внеплановой проверки в учреждении, так как подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска. Данный дом престарелых был включен прокуратурой в план проверок на 2023 год.

Отмечаете, что 7 декабря в дом престарелых с проверкой приходил инспектор Госпожнадзора, но руководство приюта отказало ему в доступе в помещение.

Напомним, что в пожаре погибли 20 человек, еще шестеро пострадали.