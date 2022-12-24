В частном доме, который сгорел в Кемерове, размещалась региональная общественная организация

Сгоревший приют. Фото: Ирина МАЛАКОВИЧ

В частном доме, который сгорел сегодня ночью в Заводском районе Кемерова, размещалась региональная общественная организация «Доброе дело». Об этом сообщили областные власти.

Двухэтажная постройка загорелась 24 декабря примерно в три часа ночи. В результате пожара погибли 20 человек, находившиеся внутри здания. Еще шестеро пострадали, двое из них госпитализированы в кемеровский ожоговый центр. По предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

- В частном доме размещалась региональная общественная организация «Доброе дело», в настоящее время проходят следственные действия, - сообщили в пресс-службе администрации правительства.

Организация «Доброе дело» зарегистрирована официально. Она помогала многодетным малообеспеченым семьям, одиноким пенсионерам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. «Наша цель помочь слабому, накормить голодного, приютить бездомного», - сказано в группе организации в соцсетях. В сгоревшем доме на Таврической улице располагался дом престарелых, хотя официально в доме зарегистрирован только магазин с кормами для животных.