Житель Новокузнецка похитил из магазина елку с гирляндой, чтобы украсить свою квартиру

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Житель Новокузнецка похитил из магазина украшенную гирляндой искусственную елку, чтобы поставить у себя дома. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратилась 36-летняя жительница, которая сдает в аренду под магазины коммерческие помещения по улице 40 лет ВЛКС. Перед праздниками новокузнечанка украсила территорию к Новому году. Однако одна из новогодних елок пропала вместе с гирляндой.

При просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции обнаружили, как один из посетителей отключил гирлянду из розетки и затем вышел с елкой из здания. Похитителя задержали. Им оказался 25-летний горожанин. Он признался в краже и пояснил, что украл елку для украшения собственной квартиры.

Новогоднее дерево вернули законной владелице, а на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, что накануне в Калтане неизвестная женщина похитила елку, установленную в одном из дворов.