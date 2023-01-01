Коронавирус в Кузбассе на 1 января: плюс 30 заболевших

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Четвертый день в регионе отмечается уменьшение числа заболевших, причем в первый день нового года - пока самое существенное.

По состоянию на утро, 1 января, всего в Кузбассе выявлено213027 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 30 выявленных зараженных. Это на пять случаев меньше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки 92 человека, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 209785 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 391 житель региона.