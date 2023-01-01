В Кузбассе модернизируют сельские медпункты

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За 2022 год в малых и отдаленных населенных пунктах региона открылись 73 модульных ФАПа и амбулатории.

- В них созданы максимально комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. Медпункты оснащены современным оборудованием, работа в них привлекательна для опытных врачей и молодых специалистов, - отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На сегодняшний день в сельской местности региона работают 498 медицинских пунктов, в которых трудятся 1264 специалиста. В целом штат укомплектован на 90%. При этом, по данным Министерства здравоохранения Кузбасса, средний возраст коллективов медицинских организаций региона за последние четыре года составляет 36 лет (против 45+ прежде). Это результат работы комплексной программы по привлечению в систему здравоохранения молодых кадров и специалистов дефицитных профессий.

Так, благодаря федеральной программе «Земский доктор», при трудоустройстве в отдаленные населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа медицинский работник сейчас единовременно получает 750 тысяч рублей. В 2018 году по этой программе трудоустроились 56 специалистов, а в 2022 году - уже 112.

Также в Кузбассе c 2019 года реализуется программа «Дефицитные специальности». Трудоустроенным по ней медицинским работникам полагается один миллион рублей «подъемных». В этом году данной мерой поддержки воспользовался 51 специалист в Беловском, Ижморском, Крапивинском, Новокузнецком, Чебулинском, Тисульском округах и в Киселевске.

По 20 тысяч рублей единовременного пособия выплачивают выпускникам медуниверситета или медколледжа, кто до 20 сентября в год окончания учебы заключит трудовой договор на три года с государственной медицинской организацией Кузбасса, расположенной в сельской местности. В этом году такую выплату получил 21 специалист.