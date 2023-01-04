Председатель правительства Кузбасса показал, как проводит новогодние каникулы

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Председатель правительства Кузбасса Илья Середюк на новогодние праздники традиционно отправился отдыхать в тайгу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Илья Середюк опубликовал фотографии зимнего леса, сделанные в окрестностях Кемерова.

- Традиционно в первые дни новогодних выходных - несколько фото из тайги, - подписал снимки председатель правительства Кузбасса.

Пользователи отметили, что фото таежной природы прекрасны, но при этом посетовали, что в этом году Илья Середюк не показал свой обед. Горожане вспомнили, что в прошлом году председатель правительства Кузбасса сам готовил котлеты и жарил картошку в таежной заимке.

- А где котлеты? – поинтересовались сразу несколько горожан.

Илья Середюк пообещал, что котлеты будут, и показал их на следующий день. На опубликованных в телеграм-канале кадрах видно, как на одной сковородке жарятся котлеты, а на второй картошка.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

- Это традиционно в нашей компании, в новогодние дни выезжаем на природу, готовим сами простые, но вкусные блюда, - написал чиновник.

Один из кемеровчан поинтересовался рецептом котлет, в ответ Илья Середюк сообщил, что состав фарша следующий: 60% говядина, 20% свинина, 20% индюшатина, лук репчатый, соль, черный молотый перец, яйцо сырое.