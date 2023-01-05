Фото: администрация г. Кемерово

С 24 января в Кемерове запустят бесплатный автобус №25А, который будет курсировать между улицей Сибиряков-Гвардейцев и проспектом Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый маршрут будет временным – он будет действовать в период реконструкции трамвайной инфраструктуры. Напомним, что с 24 января будут закрыты улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, и маршрут трамвая №1 будет укорочен до остановки «Собор».

Автобус №25А будет курсировать от остановки «Почта» на улице Соборной до Летнего вокзала. Путь следования автобуса пройдет через основные перпендикуляры этого района: улицу Соборную, Пионерский бульвар и улицу 9 Января. На маршруте будет 22 остановки.

Обслуживать маршрут будут три автобуса. Сейчас составляется расписание временного маршрута с учетом пожеланий пассажиров.

Подробнее о схеме движения трамваев и автобусов на время реконструкции улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина читайте в нашем материале.