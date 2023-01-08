В Кузбассе на Рождество на свет появились 66 новорожденных

Фото: пресс-служба АПК

Их родители в рамках традиционной акции получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны.

Среди новых жителей региона - 36 мальчиков и 30 девочек. По данным пресс-службы администрации Правительства Кузбасса, больше всех новорожденных было в областном центре (16 мальчиков и 12 девочек), в южной столице региона родились 11 мальчиков и 13 девочек, по три мальчика - в Киселевске и Прокопьевске, две девочки и мальчик - в Полысаеве, мальчик и девочка - в Междуреченске, по одному мальчику - в Анжеро-Судженске, Гурьевске и Мысках.

Для сравнения: 7 января прошлого года в регионе родились 23 мальчика и 36 девочек, в том числе две двойни.