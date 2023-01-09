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НовостиПроисшествия9 января 2023 4:52

Ветер снес новогоднюю елку еще в одном кузбасском городе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Подслушано в Березовском

Фото: Подслушано в Березовском

В Березовском ураганный ветер снес городскую новогоднюю елку. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Инцидент произошел утром, когда на площади еще не было гуляющих. В результате порывов ветра огромная елка упала на землю. На кадрах, опубликованных горожанами, видна украшенная шарами новогодняя красавица.

Фото: Подслушано в Березовском

Фото: Подслушано в Березовском

Напомним, что сегодня от непогоды также пострадала елка в Рудничном районе Кемерова. Сейчас место ЧП огорожено. Когда стихия уляжется, елку вернут на место.