В Кемерове начала работу Общественная приемная по вопросам реновации заискитимской части города

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове возобновила работу Общественная приемная по вопросам комплексного развития территории заискитимской части города. Об этом сообщили в администрации города.

Впервые приемная была организована год назад - для жителей частного сектора, дома которых попадали под снос. Сейчас - в связи с закрытием с 24 января улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина - она снова начала работу.

За полдня работы в приемную обратились более 20 кемеровчан. Если вопрос требует индивидуальных решений, то с обратившимися оперативно связываются профильные специалисты. Всем горожанам также вручают памятки со схемами объезда и маршрутов общественного транспорта.

Как и прежде Общественная приемная располагается по адресу: 9 Января, 12 (вход с торца). Время работы: по будням с 9.00 до 17.00.

Кроме того, горожане могут задавать вопросы по телефону круглосуточной горячей линии Общественной приемной (384-2) 36-23-21.