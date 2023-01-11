Опубликовано постановление о лишении кузбасских наград иноагента Максима Галкина

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Известного пародиста Максима Галкина, признанного в России иностранным агентом, лишили кузбасских наград. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

В документе, подписанным губернатором Сергеем Цивиелвым, сказано, что в связи «с совершением Галкиным проступка, порочащего его как награжденного», решено лишить его ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро».

Напомним, что с инициативой отобрать кузбасские награды у артиста выступили ветераны. Они аргументировали это тем, что пародист был признан иностранным агентом и получал финансирование в том числе с Украины. Также их возмутило недавнее выступление Галкина в Дубае, где он со сцены произнес украинский лозунг националистов.