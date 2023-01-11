Появились кадры с места ДТП, из-за которого оказалась перекрыта трасса в Кузбассе

Фото: телеграм-канад Инцидент Кузбасс

В соцсетях появились фотографии с места аварии, из-за которой оказалось заблокированным движение транспорта на кузбасской трассе.

ДТП случилось рано утром в Ленинск-Кузнецком округе на 49 километре дороги Кемерово - Новокузнецк (в направлении Новокузнецка). Столкнулись ГАЗель и грузовик Volvo. На кадрах видно, что ГАЗель опрокинулась на бок, а грузовой автомобиль развернуло. Таким образом, обе полосы оказались перекрыты для движения.

Ранее в ГИБДД Кузбасса сообщили, что в результате аварии люди не пострадали. Сейчас на месте ЧП инспекторы регулируют движение транспорта и направляют его в объезд по дороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга (старая трасса, съезд на развязку на 30 километре дороги Кемерово - Новокузнецк). Одновременно с этим специализированные службы устраняют последствия ДТП.

По данным на 9.20,движение по дороге Кемерово - Новокузнецк восстановлено.