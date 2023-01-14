В Кузбассе движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» перекрыто из-за ДТП с пятью погибшими

Машина врезалась в пассажирский автобус, который после столкновения развернуло и он перекрыл обе полосы. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Топкинском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» из-за крупного ДТП перекрыт участок трассы на 233 километре. Напомним, здесь сегодня около 12.45 легковушка Заз Chance врезалась в автобус «Топки Кемерово», в результате чего погибли пять человек.

Так как в настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа, движение на участке полностью перекрыто. Весь транспорт инспекторы ДПС направляют в объезд по обходу Кемерова. Для обеспечения безопасности движения выставлены дополнительные экипажи.

По словам водителей, проехать можно только жителям Топок, так как авария произошла рядом с поворотом к населенному пункту.