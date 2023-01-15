На кузбасской трассе в ДТП погибли два человека

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Мариинском районе в ДТП погибли два человека. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагедия случилась 13 января около 19:40 на 475 километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Исузу». В результате 20-летние водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД Кузбасса призвали водителей быть предельно осторожными на дорогах в сложных погодных условиях. Автолюбителям следует выбирать безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал с учетом конкретных условий, отказаться от резких и опасных маневров.

Напомним, что вчера в Кузбассе произошла авария, в которой погибли пять человек.