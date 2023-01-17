Кузбасс поборется за российские Знаки качества

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Во вторник, 17 января, губернатор Сергей Цивилев в Кемерове подписал соглашение с руководителем Роскачества Максимом Протасовым. Его цель - способствовать планомерному повышению качества местной продукции и развитию промышленности в регионе.

В этот же день была подписана и дорожная карта.

- В четверг на региональном штабе по развитию экономики совместно с представителями Роскачества мы примем конкретные управленческие решения, закрепим ответственного за каждым направлением. Идея в том, чтобы при помощи компетенций Роскачества повысить эффективность работы предприятий всех форм собственности на территории Кузбасса, - рассказал глава региона.

Для ускорения процессов внедрения федеральных стандартов качества также было решено открыть в Кузбассе подразделения Роскачества.

Максим Протасов пообещал расширить мониторинг качества кузбасских товаров и увеличить выборку продукции, которая войдет в исследования Роскачества. Лучшие смогут претендовать на российский Знак качества и получить государственную поддержку в продвижении в федеральных торговых сетях, а также за рубежом.