В Кемерове активно убирают лишний снег

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Только за прошедшие сутки из города вывезли 15 тысяч кубометров.

О проделанной работе оперативно отчитался перед жителями глава города Дмитрий Анисимов, отметивший, что в столице Кузбасса - свыше 1000 километров дорог, столько же тротуаров, 156 парков и скверов, почти 3 тысячи дворовых территорий. И все это требует ежедневного внимания.

- 59 самосвалов сделали более 800 ходок туда и обратно. С 315 километров дорог снят накат, они прометены. Вручную, лопатами, дорожные рабочие убрали снег там, где не может справиться техника - на подходах к 222 пешеходным переходам, на 39 километрах тротуаров, на 149 остановочных площадках, - рассказал Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

При этом, по информации главы города, вся снегоуборочная техника и весь личный состав работников предприятий и управляющих компаний переведены в усиленный режим. А по данным кемеровского Гидрометцентра, сильные снегопады продолжатся до 19 января.