В Новокузнецке продолжается обновление общественного электротранспорта

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Первые два трамвайных вагона из партии 2023 года поступили в южную столицу Кузбасса в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Оба они произведены за счет средств федерального бюджета на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. А еще два готовых к эксплуатации вагона планируется отправить в Кузбасс уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Напомним, что согласно условиям федерального проекта в январе также ожидается отгрузка в Новокузнецк первой партии троллейбусов. А с началом весенних оттепелей в городе начнутся работы по ремонту инфраструктурных объектов общественного электротранспорта. К примеру, за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Чистый воздух» обновят разворотное кольцо для трамваев на привокзальной площади.