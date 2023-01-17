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НовостиОбщество17 января 2023 14:04

В Новокузнецке продолжается обновление общественного электротранспорта

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Первые два трамвайных вагона из партии 2023 года поступили в южную столицу Кузбасса в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Оба они произведены за счет средств федерального бюджета на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. А еще два готовых к эксплуатации вагона планируется отправить в Кузбасс уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Напомним, что согласно условиям федерального проекта в январе также ожидается отгрузка в Новокузнецк первой партии троллейбусов. А с началом весенних оттепелей в городе начнутся работы по ремонту инфраструктурных объектов общественного электротранспорта. К примеру, за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Чистый воздух» обновят разворотное кольцо для трамваев на привокзальной площади.