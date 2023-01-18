Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове установили светофоры на пересечении проспекта Ленина и улицы Шорникова. Об этом рассказали в городской администрации.

С 24 января улицу Шорникова ждут несколько изменений. Во-первых, по ней откроется сквозной двусторонний проезд. Это нужно, чтобы перераспределить транспортные потоки после закрытия на реконструкцию улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина. Шорникова соединит улицу Каменскую, которая тоже станет двусторонней, и проспект Ленина. Сейчас специалисты убирают на дороге заградительные бетонные блоки, опиливают растущие на проезжей части деревья, устанавливают дорожные знаки.

Во-вторых, перекресток проспект Ленина – улица Шорникова станет регулируемым. С улицы Шорникова будет разрешен левый поворот на проспект Ленина. Сейчас специалисты устанавливают на пересечении улиц светофоры: уже протянуты кабели, подводится электричество к самим светофорным табло. В ближайшее время светофоры заработают в желтом мигающем режиме.

В-третьих, вдоль Шорникова запретят остановку и стоянку автомобилей. Для автомобилистов установят соответствующие дорожные знаки.

- Все эти нововведения - временные меры, призванные обеспечить комфорт горожан. Они были разработаны экспертами Центра организации дорожного движения города Кемерово, - пояснили в мэрии, отметив, что специалисты будут постоянно вести мониторинг ситуации и в случае необходимости принимать дополнительные решения.