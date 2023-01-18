Реновация в Кемерове: какие изменения ждут горожан на период масштабной стройки

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в следующий вторник, 24 января, в Кемерове стартует первый этап масштабного проекта по реновации территории заискитимской части города. Работы коснутся не только жителей частного сектора, где начнется стройка, но, так или иначе, всех горожан, так как на протяжении года будут закрыты две важные магистрали города - улицы Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев. Рассказываем, какие изменения ждут Кемерово во время проведения реновации.

Первый этап строительтсва

Состоящая в основном из частного сектора заискитимская часть города через 10 лет должна превратиться в современный район с многоэтажками, спортивными и социальными объектами. Площадь застройки составит 540 га - это будет один из крупнейших проектов комплексного развития территории даже по российским меркам. Здесь будут проживать 120 тысяч человек. Для них построят 10 школ и 36 детских садов, а также социальные и культурные объекты.

Сейчас в Кемерове стартует первый этап реновации - строительство инженерных сетей для новых микрорайонов. В прошлом году власти выкупили земельные участки вдоль первых линий улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимской набережной, Соборной, Тухачевского и Каменской. На месте снесенных домов строителям предстоит за год проложить 4,5 км тепломагистралей, более 4 км водопроводов, 5,5 км сетей водоотведения, 4,5 км электрических кабельных линий, 7 км ливневки с очистными сооружениями, а также построить 5 распределительных пунктов электроснабжения.

Также работы коснутся и дорог. Будут реконструированы улицы Сибиряков-Гвардейцев (она станет шестиполосной), Соборная (она получит четырехполосное продолжение до проспекта Молодежного), Гагарина (от улицы Терешковой до Искитимской набережной). Кроме того, рабочие полностью разберут старые трамвайные рельсы и контактную сеть трамвая №1 и заменят их на новые.

Две закрытые улицы

Для проведения работ с 24 января для автомобилей и для пешеходов закрываются улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина (от Искитимки до улицы Терешковой). При этом все перекрестки останутся открытыми. На каждом будут смонтированы специальные пешеходные тротуары и мостки. Также продолжат работать все школы, спортивные объекты и магазины – безопасные пути к ним проработаны вместе с ГИБДД.

Кроме того, перекроют автомобильное движение в инженерном коридоре, где будет строиться продолжение улицы Соборной до ФПК. Но привычный проезд через Геологоразведку сохранится.

Фото: администрация г. Кемерово

Какие еще будут изменения в организации дорожного движения на период закрытия двух улиц:

- улица Каменская на всем своем протяжении станет двухсторонней (сейчас на участке от Сибиряков-Гвардейцев до Гагарина улица является односторонней).

- будет открыт сквозной проезд по улице Шорникова (сейчас он закрыт в районе выхода на улицу Каменскую).

- с улицы Шорникова разрешат поворот налево на проспект Ленина. Для регулировки движения будут установлены светофоры и необходимые дорожные знаки.

Фото: администрация г. Кемерово

Новый бесплатный автобус

В связи с реконструкцией трамвайных путей трамвай №1 теперь будет следовать только до остановки «Собор». Чтобы компенсировать горожанам укороченный маршрут с 24 января власти запустят бесплатный автобус №25А, который будет курсировать от остановки «Почта» на улице Соборной до промышленно-торговой зоны на улице Терешковой (остановки «Водолей», куда ходил прежде трамвай).

Схема движения автобуса № 25А

Путь следования временного автобуса №25А пройдет через основные перпендикуляры района: улицу Соборную, Пионерский бульвар, улицу 9 Января и свяжет кварталы от улицы Сибиряков-Гвардейцев до проспекта Ленина. Обслуживать маршрут будут пять автобусов, интервал движения - 14 минут. Напомним, что за этот маршрут проголосовали сами кемеровчане.

Измененные схемы движения общественного транспорта

Также изменятся схемы движения автобусов, которые раньше двигались по улице Сибиряков-Гвардейцев, Соборной и Гагарина. Речь идет о пяти маршрутах: №№3, 13, 10, 80, 35.

Так, автобус № 3, курсировавший по улице Гагарина, теперь поедет по проспекту Ленина. Маршруты № 10 и 80 в районе Геологоразведки будут двигаться через улицы Лесную, Крутую, Гвардейскую. Путь следования автобуса № 13 будет пролегать не по улице Соборной, как раньше, а через проспект Ленина и улицы Пролетарская и Мичурина. То же касается и маршрута № 35.

Автобус №3

Автобус № 13

Автобус № 35

Автобус №80

Автобус №10

На три автобусных маршрута – №№ 23А, 24 и 37 – будут добавлены дополнительные рейсы. У автобуса 23А появится четыре дополнительных рейса (всего станет 22), у автобуса № 24 – также 4 рейса (станет – 23), у автобуса № 37 – один рейс (всего станет два).

Схемы объезда для грузового транзитного транспорта

На время закрытия улицы Сибиряков-Гвардейцев власти разработали схемы объезда для грузового транзитного транспорта. С севера – по Нахимова, Кузнецкому проспекту и улице Терешковой на выезд из города. С юга – по Терешковой в сторону Рудничного района на Красноярск.

Фото: администрация г. Кемерово

Для обычных грузовиков на период перекрытия Сибиряков в дополнение к улице Терешковой и Кузнецкому проспекту будут возможны пути через Казачий тракт и улицу Баумана.

Фото: администрация г. Кемерово

КСТАТИ

Все вопросы, касающиеся перекрытия улиц, изменениями схемы движения, работы общественного транспорта и расселением частного сектора, можно будет задать в Общественной приемной, которая расположена на улице 9 Января, 12 (вход с торца). Время ее работы: с 9:00 до 17:00 (по будням).

Кроме того, горожане могут задавать вопросы по телефону круглосуточной горячей линии Общественной приемной (384-2) 36-23-21.