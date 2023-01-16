Жители Кемерова выбрали схему движения транспорта до остановки «Водолей»

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове завершилось голосование за схему движения общественного транспорта до остановки «Водолей». Оно проходило на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» с 11 по 15 января, в нем приняли участие порядка 800 человек.

Ранее горожанам предложили выбрать наиболее удобную схему движения автобусов до промышленно-торговой зоны на улице Терешковой. В первом случае предполагалось продлить до «Водолея» бесплатный маршрут № 25А, во втором - запустить дополнительный бесплатный автобус от Летнего вокзала через улицу Терешковой.

В результате опроса большинство (68,14%) проголосовало за вариант № 1 - продление автобуса № 25А.

Как рассказали в кемеровской мэрии, автобусы временного бесплатного маршрута № 25А «Почта» - «Водолей» выйдут на линию со следующего вторника. Они будут следовать с улицы Соборной через Пионерский бульвар, улицу 9 Января, проспект Ленина на улицу Терешковой (до остановки «Водолей»). Обслуживать маршрут будут 5 автобусов, интервал движения - 14 минут.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что с 24 января в связи с реновацией территории будут закрыты улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина. Трамвайный маршрут № 1 будет укорочен до остановки «Собор». Для горожан будет запущен бесплатный автобус № 25А.