Кемеровские власти рассказали, как можно будет доехать до «Водолея» в отсутствие трамвая №1

В Кемерове проработаны два варианта автобусного сообщения между центром города и «Водолеем» на период реконструкции трамвайных путей. По итогам голосования, которое организовано на платформе «Кузбасс Онлайн», будет определен более востребованный маршрут, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Напомним, что с 24 января из-за перекрытия Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, трамвайный маршрут №1 будет укорочен – вагоны будут следовать от КЭТК до остановки «Собор». В связи с этим специалисты проработали два варианта, как добраться на автобусе из Центрального района до «Водолея». Горожанам предстоит выбрать один из них.

Первый – это продление временного бесплатного маршрута №25А. Он будет забирать пассажиров трамвая на остановках «Собор» и «Почта», затем – на основных перпендикулярах между проспектом Ленина и Сибиряками (Пионерском бульваре, улице 9 Января) и далее ехать по Ленина на улицу Терешковой до «Водолея». Планируется, что на линии будут работать пять единиц транспорта, интервал движения между автобусами составит 14 минут.

Фото: администрация г. Кемерово

Второй вариант – это новый временный бесплатный маршрут. Автобус будет следовать с Летнего вокзала на улицу Терешковой (до остановки «Водолей»). Будут работать два автобуса, интервал движения – 13 минут.

Фото: администрация г. Кемерово

Опрос на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» продлится с 11 по 15 января.