В ГИБДД рассказали обстоятельства смертельной аварии на кузбасской трассе

Фото: ГИБДД Кузбасса

В ГИБДД рассказали обстоятельства аварии в Новокузнецком районе, в которой погиб человек.

ДТП произошло около 16:05 на Ильинском шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологические условия и потерял контроль над управлением автомобилем, выехав на встречную полосу. Там он столкнулся с КАМАЗом. В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

В ГИБДД призвали автомобилистов соблюдать требования Правил дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.