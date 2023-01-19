В Кемерове сделают сквозным проезд по улице Мирной

На время реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев будут демонтированы рельсы, которые мешают проезду

Проезд через улицу Мирную станет сквозным, для этого будут демонтированы трамвайные рельсы на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас проезд по Мирной открыт на двух автономных участках (от улицы Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев и от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Заузелкова). Проехать по улице напрямую через улицу Сибиряков-Гвардейцев невозможно из-за выступающих трамвайных рельсов.

В администрации приняли решение на время реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев демонтировать рельсы, сделав таким образом проезд по Мирной сквозным. Местным жителям это облегчит выезд на городские магистрали.

В ходе реконструкции трамвайного полотна планируется уложить рельсы по современной технологии, чтобы они мешали автомобилям. В дальнейшем в этом месте организуют полноценный регулируемый перекресток.

Напомним, что первый этап масштабного проекта по реновации территории заискитимской части города стартует уже в следующий вторник, 24 января. С этого момента будут закрыты две важные магистрали города - улицы Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев.