В Кемерове продлили маршрут автобуса № 37

В Кемерове продлили автобус № 37: в часы пик он будет ходить до «Токема». Об этом сообщили в администрации города.

Фото: администрация г. Кемерово

Ранее «Комсомолка» писала, что после закрытия на реконструкцию улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина на нескольких автобусных маршрутах будут добавлены дополнительные рейсы. Среди них – автобус №37. Сегодня власти также приняли решение продлить маршрут в часы «пик» до остановки «Токем» (сейчас он ходит до «улицы Кирова»). В межпиковое время автобус будет курсировать без изменений.

В мэрии также сообщили, что маршрут будут обслуживать два автобуса большой вместимости (ранее был один). Количество рейсов увеличится на 11 в каждом направлении.

Расписание можно уточнить по телефону 57-46-57, на сайте УЕЗТУ.РФ, в мобильных транспортных сервисах, а также на остановочных пунктах.