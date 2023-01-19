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НовостиОбщество19 января 2023 7:25

В Кузбасс с рабочим визитом приехала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Кузбасс с рабочим визитом прибыла заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым Анна Кузнецова вручили сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам. Также планируется, что заместитель председателя Госдумы РФ проведет заседание с представителями федеральных ведомств и губернаторами СФО по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, встретится с воспитанниками Президентского кадетского училища, семьями мобилизованных и военнослужащими, находящимися на лечении в госпитале ветеранов войн.