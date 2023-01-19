Гонку «Дух приключений» в «Томской Писанице» перенесли из-за погоды

Фото: музей-заповедник «Томская Писаница»

Авторскую гонку «Дух приключений», которая должна была пройти на территории музея-заповедника «Томской Писанице» 21 января, перенесли из-за погодных условий. Гонка пройдет 11 февраля с 12:00.

Напомним, что в этом году гонка по ездовому спорту на собачьих упряжках «Дух приключений» станет IV этапом Кубка Евразии. В соревнованиях примут участие десятки профессиональных каюров и спортсменов-любителей не только из Кузбасса, но и многих городов Сибири. Параллельно с соревнованиями в музее-заповеднике пройдет развлекательная программа, также будет работать резиденция Кузбасского Деда Мороза.

На мероприятие приглашаются все желающие.