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НовостиОбщество19 января 2023 10:40

Гонку «Дух приключений» в «Томской Писанице» перенесли из-за погоды

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: музей-заповедник «Томская Писаница»

Фото: музей-заповедник «Томская Писаница»

Авторскую гонку «Дух приключений», которая должна была пройти на территории музея-заповедника «Томской Писанице» 21 января, перенесли из-за погодных условий. Гонка пройдет 11 февраля с 12:00.

Напомним, что в этом году гонка по ездовому спорту на собачьих упряжках «Дух приключений» станет IV этапом Кубка Евразии. В соревнованиях примут участие десятки профессиональных каюров и спортсменов-любителей не только из Кузбасса, но и многих городов Сибири. Параллельно с соревнованиями в музее-заповеднике пройдет развлекательная программа, также будет работать резиденция Кузбасского Деда Мороза.

На мероприятие приглашаются все желающие.