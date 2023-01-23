Жителям Кемерова напомнили, что с этой недели два автобуса начнут выполнять больше рейсов

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В областном центре изменится работа части общественного транспорта в связи с перекрытием улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев. Так, с 24 января автобусные маршруты №23А и №24 станут ежедневными и будут выполнять больше рейсов. Об этом напомнили в городской администрации.

Сейчас автобус № 23А, следующий от диспетчерской на Комсомольском до остановки «Водолей» и автобус №24, курсирующий от диспетчерского пункта «Шалготарьян» также до «Водолея», ходят только по будням. Со вторника они станут работать ежедневно – это делается для того, чтобы увеличить транспортную доступность объектов промышленности и бизнеса на улице Терешковой.

Также возрастет количество рейсов. По маршруту №23А добавляется шесть рейсов (было 18, станет 24), по маршруту №24 – пять рейсов (станет 24).