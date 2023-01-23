Власти Кемерова опубликовали постановление о временном бесплатном автобусе № 25А

Фото: администрация г. Кемерово

С 24 января в Кемерове в связи с перекрытием улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев на линию выйдет временный муниципальный маршрут №25А. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

В документе сказано, что автобус №25А вводится на период реконструкции двух улиц с 24 января по 31 декабря 2023 года.

Автобус будет курсировать от остановки «Почта» до остановки «Водолей». Путь его следования будет следующим:

В прямом направлении: остановка «Почта», улица Соборная, просп. Ленина, Пионерский бульвар, разворот на перекрестке Пионерский бульвар и улица Сибиряков Гвардейцев, Пионерский бульвар, проспект Ленина, улица 9 Января, разворот на перекрестке улица 9 Января и улица Сибиряков Гвардейцев, улица 9 Января, проспект Ленина, улица Терешковой, остановка «Водолей».

В обратном направлении: остановка «Водолей», улица Терешковой, проспект Ленина, улица 9 Января, разворот на перекрестке улица 9 Января и улица Сибиряков Гвардейцев, улица 9 Января, проспект Ленина, Пионерский бульвар, разворот на перекрестке Пионерский бульвар и улица Сибиряков Гвардейцев, Пионерский бульвар, проспект Ленина, улица Соборная, остановка «Почта».