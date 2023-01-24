В Кемерове суд арестовал директора научного центра ВостНИИ по делу о коммерческом подкупе

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове отправили в СИЗО директора ООО «НПЦ ВостНИИ», который обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, в» ч.3 ст.204 УК РФ). Об этом сообщили в Центральном районном суде города.

Накануне в суде было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения руководителю научного центра. Следователь настаивал на аресте мужчины, так как статья, по которой он обвиняется, относится к тяжким преступлениям в сфере экономики и кроме того, обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей.

В итоге суд арестовал руководителя ООО «НПЦ ВостНИИ» на два месяца - до 19 февраля 2023 года.