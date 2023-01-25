В Кемерове изменили схему движения на «швейке»

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове изменили работу светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее глава Кемерова Дмитрий Анисимов анонсировал ряд изменений в организации дорожного движения, среди них было увеличение времени для левого поворота с проспекта Ленина на Пролетарскую. Сегодня специалисты Центра организации дорожного движения сделали соответствующие настройки светофора.

При этом теперь для транспорта будет запрещен левый поворот на улицу Дзержинского при движении по проспекту Ленина со стороны вокзала. Поворачивать в этом месте можно будет только автобусам. Другим автомобилям придется совершать данный маневр на соседнем перекрестке - пересечении проспекта Ленина с улицей 50 лет Октября.