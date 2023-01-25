Глава Кемерова назвал меры для борьбы с пробками на дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов назвал меры для борьбы с пробками на дорогах, которые стали следствием перекрытия улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина.

24 января в Кемерове на год закрыли для проезда две важные магистрали. В этот день в городе в часы пик наблюдались 10-бальные пробки. Мэр Кемерова рассказал, что специалисты с самого утра вели мониторинг ситуации и в итоге приняли ряд решений для корректировки автомобильного трафика.

Во-первых, на проспекте Ленина (от цирка до железнодорожного вокзала) увеличили время горения зеленого света у светофоров.

Во-вторых, увеличено время для возможности левого поворота на улицу Пролетарскую на перекрестке с Ленина при движении со стороны цирка. При этом при движении по Ленина со стороны вокзала левый поворот на Дзержинского теперь запрещен (для всех, кроме автобусов).

В-третьих, улицу Мичурина сделали двухполосной (от улицы Сарыгина до проспекта Ленина). Чтобы увеличить ее пропускную способность, будет запрещена парковка и стоянка на некоторых участках.

В четвертых, реверсивное движение на Университетском мосту будет работать с 7:00 до 9:00 (раньше оно работало с 7.30), чтобы увеличить пропускную способность в утреннее время.

Мэр отметил, что мониторинг ситуации продолжается. При необходимости будут приняты дополнительные решения по организации дорожного движения.