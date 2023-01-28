«Снежный десант» российских студенческих отрядов поможет кузбассовцам решить бытовые проблемы

Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове дан старт Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».

Более 250 бойцов движения отправились в отдаленные районы Кузбасса. Их задача - помочь семьям мобилизованных, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями здоровья в очистке снега, колке дров, уборке мусора и других насущных бытовых делах. Кроме того, студенты поработают на спортивных и социально значимых объектах региона.

Не забыто и подрастающее поколение кузбассовцев – участники десанта проведут лекции по здоровому образу жизни, спортивные состязания с сельскими школьниками, культурно-массовые мероприятия.

- Своими поступками вы показываете пример того, как надо относиться к малой родине, к людям старшего поколения, нуждающимся в вашей помощи и поддержке. Очень важно сейчас помогать семьям мобилизованных и добровольцев. Они должны чувствовать себя защищенными, чувствовать заботу и внимание, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.