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НовостиОбщество28 января 2023 6:59

В Кузбассе сотрудница полиции спасла раненого хаски

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Она отбила его от стаи бродячих собак.

Инцидент случился в Прокопьевске, когда по дороге на службу инспектор по делам несовершеннолетних, младший лейтенант Анастасия Гришина услышала громкий лай и визг собак. Когда она подошла ближе, то увидела, что бродячие псы напали на одного из сородичей. Анастасия не побоялась распугать стаю. На месте остался травмированный хаски.

Сотрудница полиции доставила собаку в ветеринарную клинику, где ей сделали операцию.

На хаски была надета кожаная шлейка, однако попытки найти хозяина пса в социальных сетях закончились ничем. Сотрудник полиции не смогла оставить без помощи нуждающееся в уходе животное, и теперь у собаки появилась новая семья - полицейская. А найденыша назвали Арчи.