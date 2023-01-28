В Кузбассе прошли награждения ветеранов новой областной медалью

Фото: пресс-служба АПК

Награда посвящена знаменитому уроженцу региона - герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову, спасшему во время штурма Берлина в 1945 году от гибели маленькую немецкую девочку, и ставшему прообразом памятника Воину-Освободителю.

На встрече в Кемерове, посвященной 79-летию снятия блокады Ленинграда, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев впервые вручил новую медаль 12 ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто остался жить в регионе после эвакуации из осажденного города. Среди последних - председатель Кузбасской добровольческой организации «Жители блокадного Ленинграда» Валентина Багрова, а также Елена Демина, Вячеслав Литвинов, Анатолий Хейнонен, Евгений Леошко, Нина Николаева, Тюне Кожевникова, Тамара Махалова, Эдуард Горянец и Александр Смирнов.

Ветеран ВОВ кемеровчанин Анатолий Терехов, Герой Кузбасса, известен в России своей инициативой по созданию кедровых аллей в память о погибших в годы войны. При вручении ему медали Николая Масалова, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что традиция будет продолжаться, и кедры будут высажены в местах крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Награждения медалью Николая Масалова ветеранов войны и блокадников прошли и в других муниципальных образованиях региона.