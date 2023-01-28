Новокузнецк получил очередной экотранспорт по федеральному проекту

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

В южную столицу Кузбасса начали поступать троллейбусы из партии 2023 года.

Первую машину, как сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов, доставили из Уфы вечером в пятницу, а сегодня ждут еще одну единицу. Поставка осуществляется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Всего в Новокузнецк в этом году поступит 19 новых троллейбусов, 9 из них с функцией увеличенного автономного хода. Несмотря на ряд сложностей с поставкой комплектующих, Уфимскому трамвайно-троллейбусному заводу удалось организовать сборку с использованием альтернативных комплектующих, при этом сохранен весь функционал и надежность подвижного состава.

В итоге парк троллейбусного депо Новокузнецка будет обновлен на 95%.

Напомним, что в январе в южную столицу Кузбасса уже поставлены в рамках федерального проекта четыре экологичных трамвая.