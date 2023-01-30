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НовостиОбщество30 января 2023 4:52

Жители Лесной Поляны в Кемерове запустили флешмоб по уборке снега

Анастасия СЕРГЕЕВА

Одна из кемеровчанок, проживающих в этом жилом районе, предложила самим убрать снег возле своих подъездов.

- А давайте запустим флэшмоб по борьбе со снегом около своего дома, подъезда? В моем подъезде почти все мужчины в качестве разминки очищают вход от снега, - написала горожанка в группе Лесной Поляны в соцсетях.

Фото: Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей / ВКонтакте

Фото: Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей / ВКонтакте

При этом женщина отметила, что дворники работают хорошо, но, учитывая мощные снегопады, обрушившийся на город, хочется помочь управляющей компании.

Соседи откликнулись на предложение. Поддержавшие инициативу «леснополянцы» публикуют в соцсетях фотографии, на которых видно, как они с лопатами чистят территории вокруг своих подъездов.

Но нашлись и те, кто скептический отнеся к флэшмобу.

- А УК потом скидку на квартплату вам сделает? - поинтересовалась горожанка.

Напомним, что в Кемерове за выходные выпала половина месячной нормы осадков.