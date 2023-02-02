В Кемерове после гибели работницы на разрезе возбудили уголовное дело

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе после гибели работницы угольного предприятия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ после, повлекших смерть человека. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел 31 января на территории угольного разреза. Водитель БелАЗа наехал на 57-летнюю работницу, причинив ей смертельные травмы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти женщины. Следователи также выясняют все обстоятельства гибели женщины, в том числе изучают должностные инструкции, проверяют, соблюдалась ли техника безопасности.