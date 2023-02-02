Таштагольский район принял эстафету огня игр «Дети Азии»

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Сначала огонь приняли в Таштаголе, а затем он будет доставлен в Шерегеш. В рамках Международных игр «Дети Азии» состязания пройдут в двух этих муниципалитетах.

- Огонь игр «Дети Азии» - это символ главных спортивных событий, объединения и дружбы как спортсменов, так и всех жителей региона, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Он также выразил благодарность всем жителям Таштагольского района за приобщение к спортивному событию международного уровня.

Трансляция эстафеты доступна по ссылке.

Отметим, что накануне Сергей Цивилев сообщил о завершении строительства канатно-кресельной дороги в Таштаголе к играм «Дети Азии».