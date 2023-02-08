В Кузбассе откроют филиал Хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова

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Соглашение об этом глава региона Сергей Цивилев и Вячеслав Фетисов, именем которого названа хоккейная Академия, подписали в ходе открытия в Новокузнецке после капитального ремонта Арены Кузнецких металлургов имени Олега Короленко.

Сергей Цивилев выразил надежду, что открытие обновленной арены и филиала академии станет мощным стартом для развития хоккея с шайбой в Кузбассе. В свою очередь Вячеслав Фетисов заверил, что в академии детей будут учить по современным методикам мирового хоккея.

- Хоккей в Кузбассе должен стать одним из главных видов спорта. Хоккей - это борьба на льду, и для мальчишек, которые здесь растут, мужской характер - это, наверное, главное, плюс умение подставить плечо другу, поддержать своего товарища, - отметил прославленный неоднократный олимпийский чемпион и чемпион мира, один из многолетних лидеров сборной СССР.