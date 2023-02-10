В Кузбассе медалью «За смелость во имя спасения» наградили полицейского, который вынес девушку из огня

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Оперативника из Новокузнецка Юрия Пинигина, который вынес девушку из огня, наградили медалью «За смелость во имя спасения». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Комсомолка» уже рассказывала эту историю. Возвращаясь с работы, Юрий Пинигин увидел, что из окна квартиры в доме по улице Радищева вырываются клубы дыма и огня. Соседи рассказали, что внутри находится девушка, которая из-за проблем со здоровьем не может выйти самостоятельно. Оперативник бросился на помощь и вынес пострадавшую из огня. После этого полицейский вместе с другими соседями и сотрудником МЧС России снял с козырька подъезда еще одного жильца, который, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна и получил травмы ног.

Приказ о награждении Юрия Пинигина медалью МВД России «За смелость во имя спасения» подписал министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.